Na gauči (4)

The Circle: Uzavřený kruh, sci-fi snímek z roku 2017, ukazuje utopickou společnost, ve které díky high-tech řešením neexistují problémy. Ale je tomu skutečně tak? Škodí, nebo pomáhají moderní technologie? A co sociální sítě? O těchto tématech si moderátoři pořadu Na gauči povídali s youtuberem Tarym a neurologem Martinem Janem Stránským. Tradiční přehled novinek z filmu a hudby zakončil rozhovor s kapelou I Love You Honey Bunny o jejich novém videoklipu.