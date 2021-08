Za pár dnů, konkrétně 24. sprna, uplyne přesně 40 let od chvíle, kdy byl odsouzen vrah legendárního zpěváka, hudebníka a frontmana slavné kapely The Beatles, Johna Lennona. Dokument o zpěvákově životě s názvem John Lennon: Gimme Some Truth představila Barbora Šimková s Danielem Brabcem a vy ho můžete sledovat na VOYO. V tradičním přehledu novinek z filmů a hudby byl hostem hudební publicista Jakub Peřina a hudební kapela The Backwards.