Naše Česko (2)

Šumava je pod náporem turistů. Jak se to podepisuje na zdejší přírodě? Jsou lidé ukáznění? Co máme dělat, abychom jedny z nejkrásnějších českých hor nezničili? Společná kampaň šumavského národního parku a televize Nova má jasný cíl: Udělat vše pro to, aby krása zdejší přírody zůstala zachována. Právě Šumavou se zabýval i druhý díl pořadu Naše Česko. Moderátor Karel Kopeček přivítal jako hosty ředitelku CSR projektů televize Nova Hanu de Goeij a mluvčího Šumavského národního parku Jana Dvořáka.