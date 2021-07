Moderátor David Chmátal si tentokrát do svého pořadu pozval olympijského reprezentanta v plavání Jana Micku. S jakými cíli jede na olympiádu do Tokia? A jak podle něj bude vypadat toto největší sportovní klání v době pandemie koronaviru? To všechno a mnohem víc prozradil v Nastaveném čase.