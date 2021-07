Jeden z nejbohatších lidí planety Jeff Bezos se v úterý vydal vstříc kosmu. Ve své kosmické lodi New Shepard doletěl až k samotné hranici vesmíru, a to do výšky 100 kilometrů nad zemským povrchem. My jsme přípravu a následný let sledovali s popularizátorem kosmonautiky Milanem Halouskem.