TN LIVE: Přehled dne 30. srpna 2021

Vláda schválila použití třetí dávky očkování proti koronaviru. Vakcína bude podle ministra zdravotnictví Vojtěcha k dispozici všem lidem, kteří mají dokončené očkování dvěma dávkami. Bude to poslední dávka vakcíny? A jak se vir přenáší mezi člověkem a zvířetem? Na to odpovídal virolog Jiří Černý. O samotných zvířatech a o Zoo Dvůr Králové v době pandemie promluvil její ředitel Přemysl Rabas. Na závěr se reportérka Petra Staňová v tradičním Přehledu dne přihlásila ze Španělského sálu Pražského hradu, kde probíhalo finále soutěže krásy Elite Model Look.