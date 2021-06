Ve středečním Přehledu dne na TN LIVE se moderátorka Nikola Červinková věnovala tématu nedožitých 100 let prince Philipa. Představila program s názvem Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, který pod záštitou britské královské rodiny motivuje k osobnímu rozvoji mladé lidi do 24 let. Celý program přiblížil jeho ředitel Tomáš Vokáč a studenti Adam Škvor a Anna Ondrůšová. Druhá část pořadu se věnovala smrti legendární herečky Libuše Šafránkové.