Česká strana sociálně demokratická představila na tiskové konferenci svůj program pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny. Mezi její hlavní priority patří změny v daních, důchodový systém a řešení bytové situace. Jaká další témata chce ve sněmovně prosadit? A co na to říká politolog Lukáš Jelínek a bývalý premiér Jiří Paroubek?