Bez negativního testu na koronavirus se při cestování do zahraničí a zpět neobejdete. Pokud navíc vybíráte dovolenou z nabídky last minute zájezdů, budete hledat volný termín v odběrovém centru na poslední chvíli. Časový skluz lze vyřešit video asistovaným testováním, díky kterému získáte platný mezinárodní certifikát do pár minut. Jak takové testování probíhá, zjišťovala reportérka Petra Staňová.