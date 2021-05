Reportér Lukáš Richtár se vydal do města Neveklov, aby se v rámci Světového dne včel podíval do včelína, co všechno obnáší se starat o tato zvířata. Při tom vyzpovídal včelaře Jiřího Brabence. Dostal nakonec reportér ve svém vstupu žihadlo?