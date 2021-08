Ve středečním Přehledu dne se moderátorka Kateřina Vodvářková věnovala změnám klimatu. O tom, jak to nyní vypadá v Řecku, kde řádí velké požáry, se rozpovídal režisér Georgis Agathonikiadis a klimatolog Miroslav Trnka. Dalším tématem se stala IT bezpečnost a podvodné emaily. Jak se jim bránit sdělil bezpečnostní IT expert Milan Půlkrábek.