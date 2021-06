TN LIVE: Přehled dne 15. června 2021

V červenci by měly začít platit covid pasy. Jak je mohou lidé získat, co všechno budou v sobě obsahovat a k čemu budou sloužit? Na to odpovídali čeští zástupci v Evropském parlamentu Luděk Niedermayer (TOP 09) a Dita Charanzová (ANO) a viceprezidentka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Dana Kozáková. Jaké výhody nabízí chytré bydlení a jestli se vyplatí pořizovat chytré domy, probral ve druhé části pořadu moderátor Martin Čermák se specialistou na chytré bydlení Petrem Pokorou.