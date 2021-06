TN LIVE: Přehled dne 18. června 2021

V pátečním Přehledu dne odstartoval letní seriál o nejoblíbenějších zahraničních destinacích českých turistů. První díl se věnoval Chorvatsku, které tradičně patří mezi ty nejnavštěvovanější země u Čechů. Jaké jsou tam momentálně omezení a co všechno musí Češi splňovat pro vstup do této země? Na tyto otázky odpověděl mluvčí Chorvatského turistického sdružení Luděk Hladiš a turistka Romana Bláhová, která se momentálně nachází v Chorvatsku. Druhá část pořadu se věnovala psychologii dětí. Jak se děti začleňují po pandemii do kolektivu a jak po psychické stránce zvládají letní tábory? Na to odpověděl dětský psycholog Václav Mertin.