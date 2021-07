Jeff Bezos si splnil klukovský sen a podíval se do vesmíru. Jeho cestu soukromou raketou New Shepard jsme sledovali s Milanem Halouskem. Rebecca Diatilová si s rodinou Františka Nedvěda připomněla, jakým člověkem zesnulý zpěvák byl, a Bára Divišová s virologem Václavem Hořejším probrala, jaká jsou největší úskalí koronavirových variant delta a delta plus. Takový byl úterní Přehled dne.