Páteční Přehled dne se věnoval financím. Ekonom Petr Studnička rozebral aktuální data o průměrné mzdě Čechů, výši kapesného či výdaje na děti se začátkem školního roku. Druhým tématem byla smrt slovenského youtubera Majo Semana, který byl závislý na heroinu. O tom, co všechno obnáší život youtubera a co je to například influencer marketing, promluvil bývalý rapper a influencer Jonáš Čumrik.