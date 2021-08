TN LIVE: Přehled dne 31. srpna 2021

Američtí vojáci se v noci na dnešek definitivně stáhli z Afghánistánu. Skončila tak dvacetiletá éra jejich přítomnosti v zemi. Na místě nechali spoustu vojenské techniky, kterou Tálibán ukořistil. Bude ji umět používat? A jaký bude vývoj Afghánistánu do budoucna? To jsme probrali s vojenským expertem Lukášem Visingrem a politologem Michalem Kořanem. Před 24 lety zemřela princezna Diana z britské královské rodiny. Její smrt ve společnosti rezonuje i téměř po čtvrt století a právě to okomentovala odbornice na královskou rodinu Barbora Koukalová. Nechyběl ani přehled toho, na co se mají v první školní den školáci připravit a také vstup reportérky Petry Staňové z dětské iniciativy Dnes Cool, zítra School.