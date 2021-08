Třetí poločas (11)

Další díl pořadu Třetí poločas přinesl novinky z Letních olympijských her 2020 v Tokiu. A zdá se, že českým sportovcům se daří. Jedním z úspěšných medailistů je i kanoista Lukáš Rohan, který vybojoval stříbro. Se svými dojmy se svěřil divákům. Také fotbalisté Sparty za sebou mají povedený vstup do nové sezony. Daří se jim na domácí scéně i v Evropě, kde postoupili přes Rapid do 3. předkola Ligy mistrů. Co na tyto úspěchy říká bývalý reprezentant Milan Fukal?