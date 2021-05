Amerika má stále zavřeno. Jak se do ní alespoň virtuálně podívat nabídl moderátor Michal Kratochvíl v dnešní Zprávě o stavu Unie. Kdy se do ní ale dostaneme doopravdy prozradil v živém stupu předseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Kolik lidí čeká na to, až americký prezident Joe Biden otevře brány USA? To v druhé části pořadu řekl Jakub Vrbický, manažer ve společnosti USA na míru.