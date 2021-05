Reportér TN LIVE Lukáš Richtár se vydal do jednoho z pražských gymnáziích, kde se podíval na to, jak studenti zápolí z písemnou části maturitní zkoušky. Studenty čekaly nejenom testy znalostní, ale i testy na koronavirus. Jak to škola organizačně řeší? Na tuto i další otázky odpověděla ředitelka gymnázia Nad Štolou Renáta Schejbalová.