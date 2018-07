4 rady v péči o pokožku pro děti i dospělé

1) Sluníčko nám to občas vypeče



Dětské pokožka je náchylnější ke spálení než ta dospělá, protože je tenčí. Malé děti by se neměly nadměrně vystavovat přímému slunečnímu záření, natož se opalovat. Mažte je krémem s vysokým SPF. Mnoho dospělých pečlivě dbá na péči o svá dítka, ale na sebe zapomínají. I svou pokožku chraňte opalovacími krémy, nejen při slunečných dnech. Kůže si zaslouží péči i v zimě. Od sněhu, stejně jako od vody se sluneční záření dobře odráží. Prevence je zásadní pro eliminaci dalších kožních problémů.



2) Člověk = oblíbená pochoutka pro komára



Bodavý hmyz útočí na všechny věkové skupiny stejně. Nejvíce ho však přitahují lidé s krevní skupinou 0 * . Lidskou krví se živí pouze samičky. Komáří sliny jsou vyhodnoceny tělem jako cizí látka. Tělo vypustí histamin, který pak dráždí kůži. Přirozenou reakcí je poškrábat se. Léčba pomocí krému či gelu obsahujícího antihistaminika pomůže ulevit od příznaků. Fenistil gel má navíc chladivý účinek.



* Studie amerického Ústavu pro technologie ochrany proti škůdcům roku 2004



3) Svědění kůže bývá spíše příznakem. Po příčině pátrejte jinde.



Zdroj: Fenistil/Shutterstock

Pokožka může zrudnout na poplach a být varovným signálem, že s tělem není něco v pořádku. Některé alergeny jsou přírodní (např. pyl, prach, zvířata), častou příčinou kožních alergií jsou však umělé materiály obsahující například nikl nebo čisticí prostředky obsahující chemikálie.Zejména u dětí je důležité přijít na příčinu a léčit i příznaky. Svědění, zarudnutí, kopřivka mohou dítěti znepříjemňovat celý den. Podrážděnou kůži je vhodné zklidnit gelem s antihistaminiky. Fenistil gel se snadno vstřebává do pokožky a rychle ulevuje od svědění kůže. Fenistil gel má při místní aplikaci také lokálně anestetický účinek, tedy zmírňuje vnímání bolesti. Je vhodný pro děti od 6 měsíců a je určen pro krátkodobou léčbu.Někoho může zaskočit, že až během života se stane citlivým na některé látky, které pro něj předtím nebyly dráždivé. Pro mnohé ženy bývá zlomovým obdobím těhotenství a porod. Imunitní funkce těla navíc s věkem oslabuje.Svědění může postihovat celé tělo, nebo se může projevit pouze lokálně. Může být mírně nepříjemné nebo tak intenzivní, že narušuje běžný režim. Mnoho škrábanců si nevědomě způsobíme ve spánku. Svědění si zaslouží péči vhodně zvolenými přípravky. Fenistil gel neobsahuje alkohol, parfémy ani barviva. Tyto látky jsou často skrytou příčinou podráždění kůže malých i velkých. Přetrvávající podráždění či svědění kůže je však potřebné vždy neodkladně konzultovat s lékařem. Rozškrábaná kůže nevypadá atraktivně a porušenou vrstvou se mohou do těla dostat škodlivé látky. Proto by se zejména u dětí a starších osob měly řešit i drobné pupínky. Pokožka ve stáří ztrácí své přirozené vlastnosti – obranyschopnost a regeneraci. Stále nemůžete přijít na důvod červené pokožky? Zvažte zavedení kožního deníku.

