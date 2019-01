Banán jako superpotravina: Chrání před mrtvicí, cukrovkou, ale i HIV

Průměrný Čech podle statistiky z roku 2016 sní ročně přes devět kilogramů banánů. Patří mezi nejoblíbenější druhy ovoce, což je jedině dobře. Podle medicínské tiskové agentury MeDitorial jsou totiž banány prospěšné pro naše zdraví. Na co všechno mají vliv?

Ochrana před mrtvicí

Banány mají pozitivní vliv na srdce a cévy díky vysokému obsahu draslíku, vlákniny a prospěšných tuků. Kvůli těmto živinám napomáhají k udržení normálního krevního tlaku a optimální hladiny cholesterolu v krvi.

Pravidelná konzumace banánů tak snižuje riziko mrtvice. A správná funkce cévního systému je navíc nezbytná i pro erekci.

Obrana proti cukrovce

Banány patří mezi potraviny, které uvolňují glukózu do krve pomalu, díky čemuž způsobují menší kolísání hladiny cukru v krvi. "Současně zvyšují citlivost buněk na inzulin, proto mohou účinně pomáhat při cukrovce 2. typu," uvádí MeDitorial ve svém článku.

Lepší zažívání a štíhlá linie

Díky vysokému obsahu vlákniny mají banány příznivé účinky na zažívání a střevní mikroflóru. Při pravidelné konzumaci lidé méně trpí na nadýmání. Navíc dokážou zasytit na delší dobu díky postupnému uvolňování glukózy do krve, takže jsou vhodné při hubnutí. Při banánové dietě je však nutné vzít v potaz stáří ovoce - čím je zralejší, tím méně je účinné. Glukóza se pak totiž uvolňuje mnohem rychleji.

Ochrana před HIV

Nejzázračnější schopnost banánů odhalili vědci z univerzity v Michiganu už v roce 2010. Provedli tenkrát výzkum, který prokázal, že banán obsahuje určitou bílkovinu, která dokáže zabránit vstupu viru HIV do buněk.

"Tato látka má podobnou účinnost jako T-20 a maraviroc - dva léky, které se v současné době používají v boji proti přenosu HIV," uvádí autor studie imunolog Michael Swanson. Není tedy divu, že vědce napadlo využít tuto látku k výrobě přípravku, který by se aplikoval do pochvy nebo konečníku a bránil tak vstupu infekce do těla.