Béďa dožhavil drát! Zemřel herec z Básníků Oscar Pavel Gottlieb

Ve věku 76 let zemřel v neděli dabér, herec a český DJ Oscar Pavel Gottlieb. Zprávu o jeho úmrtí oznámil na facebooku jeho bratr. Příčina smrti zatím není známá.

"Je právě tolik hodin, kolik právě je. Máte-li na svých hodinkách více nebo méně, pak to není naše chyba, protože my začínáme vždycky včas!" Tak tuto větu, kterou se Gottlieb vryl do paměti svých fanoušků v pořadu Junior 30, už od něj nikdy živě neuslyšíme.

Gottlieb za svůj život vyzkoušet nespočet různých zaměření. Mimo herce a dabéra se také v 60. letech stal DJem. Spolupracoval s hudebními skupinami, interprety, či kluby, v Rozhlase uváděl hudební pořady. "Jeho život bylo rádio," uvedl jeho bratr Tomáš Gottlieb. Právě on uveřejnil v neděli večer na svém facebookovém profilu smutnou zprávu: "Dnes zemřel můj milovaný bratr Oscar Pavel Gottlieb. Nikdy na tebe nezapomenu brácho."

Jeho nejznámější rolí ve filmu se bezesporu stal kapelník z filmu Jak básníci přicházejí o iluze. Dále si ho můžete pamatovat z pohádky Z pekla štěstí a filmů Buldoci a třešně, Hon na kočku nebo Smrt si vybírá.

Byl také příležitostným dabérem. Slyšet jste ho mohli v seriálu Akta X nebo ve filmech E. T. - Mimozemšťan, Černá vdova či Přelet nad kukaččím hnízdem.

Nějaký čas také působil u Country Beatu Jiřího Brabce, Tučňáků Michala Tučného a rozhlasového bigbandu TOČR pod vedením Felixe Slováčka.