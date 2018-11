Brutální útok Romana z Výměny manželek! Takhle napadl číšníka

Janina hláška "Mačkáš mi hada, debile!" zlidověla. Jana tak okřikla svého partnera, tehdy čtyřiadvacetiletého Romana, když ji při společném setkání obou párů chytl kolem ramen. Roman s Janou už není a snaží se přesvědčit lidi, že žije úplně jiný život.

Našel si novou přítelkyni a prohlásil, že "život s hady je dávno pryč". Ze slovenské Senice, kde s partnerkou Kristinou teď žije, přišlo ale video, na němž Roman brutálně zaútočil na číšníka v kavárně. Na případ upozornil portál Extra.cz.

Roman na záběrech k muži přišel, jednou ranou pěstí jej poslal k zemi a ležícího muže ještě jednou udeřil. Napadený zůstal dlouho ležet bezvládně na zemi. Podle člověka, který poslal redakci Extra.cz video, mělo Romana vyprovokovat to, že se barman fotil s jeho přítelkyní.

Sám Roman má ale na incident jiný pohled. "Nenechám nějakého feťáka osahávat mou přítelkyni. Žádnému muži by se to nelíbilo. A nelíbilo se to ani jí, řekla mi to. Bráním jen to, co miluji," vzkázal Roman pro Extra.cz.

Muž měl při útoku přijít o zuby, Roman ale tvrdí, že se s poškozeným již domluvil, že mu veškeré náklady na léčbu proplatí.

