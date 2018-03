Bydlení se prodraží. Nečekejte, až se sazby ještě zvýší

Lidé, kteří si chtějí pořídit byt či dům na hypotéku, se musí smířit s rostoucími úroky.





Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Většina expertů se shoduje, že se dočkáme dalšího zdražování hypoték. Česká národní banka totiž plánuje další zdražení peněz pro banky. Úrokové sazby komerčních bank rostou zároveň se sazbami ČNB. Ale to není to jediné, co může hypotečním trhem výrazně hýbat. Rostou taky ceny nemovitostí, nejvíc je to vidět v Praze. Například teď Češi potřebují na nákup nového bytu o velikosti 70 m2 skoro jedenáct ročních platů. To je nejvíc z 16 evropských států, jak zjistila poradenská společnost Deloitte.Zdražování se netýká jenom hypoték, ale celého trhu. Vyšší úroky tedy přijdou u všech půjček, které banky poskytují. spotřebitelské úvěry čeká další zdražování, na které nemá smysl čekat. Naopak je ideální využít stále ještě výhodné podmínky , na které se čekalo několik let. Vyřídit dnes hypotéku nebo neúčelovou půjčku navíc není žádná věda. Některé banky usnadňují nepříjemné papírování s vyřizováním hypotéky natolik, že všechny potřebné dokumenty, které mohou, zajistí za vás. Příkladem je třeba vinkulace pojištění nemovitosti. A spotřebitelské půjčky jednoduše sjednáte přes internet, například v e-shopu banky Když už se pro pořízení bydlení na hypotéku rozhodnete, je dobré si uvědomit, že hypotéka je závazek na dlouhou dobu. „Lidé by měli mít dostatečnou finanční rezervu a veškeré příjmy by neměli využívat na splácení hypotéky. Musí samozřejmě počítat také s neplánovanými výdaji. Je třeba myslet i na nečekané nepříjemné životní události a případný výpadek příjmů například kvůli ztrátě zaměstnání nebo dlouhodobé nemoci. Na to se vyplatí mít pojištění schopnosti splácet. Klient je tak nejen víc zajištěný, ale zároveň dostane i výhodnější úrokovou sazbu,“ doporučuje Vojtěch Batěk ze Sberbank.Úrokové sazby ČNB ovlivňují sazby bank, a tím i dostupnost půjček. Vzhledem k očekávání dalšího růstu repo sazby analytici předpokládají, že ceny hypoték ještě porostou.Bankám tedy nezbývá nic jiného než se přizpůsobit trendu ČNB. Nepředpokládá se také, že by některá z bank z tohoto směru vybočovala a je pravděpodobné, že k dalšímu zvýšení cen dojde plošně na celém trhu.