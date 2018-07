Česko je vzorem Evropy! Máme nejnižší nezaměstnanost z celé EU

Vysoká nezaměstnanost trápí hlavně jih Evropské unie. Ve Španělsku bylo bez práce 15,2 % lidí, v Itálii téměř 11 %, Řecko statistiky zveřejnilo naposledy v dubnu, to byl ale bez práce každý čtvrtý.

V Čechy oblíbeném Chorvatsku je bez práce 9,2 % lidí, stejně jako ve Francii. Sousední Německo vykázalo 3,4% nezaměstnanost. Jen mírně vyšší (3,7 %) zaznamenali statistici v Polsku. Na Slovensku bylo bez práce téměř 7 % lidí.

Česká republika statistikám dlouhodobě vévodí. V červnu bylo podle statistiků bez práce 2,4 % lidí, o jednu desetinu více, než v předešlém měsíci. Na druhém místě se za Českem umístilo zmíněné Německo.

Podle Českého statistického úřadu je po očištění sezónních vlivů bez práce 1,9 % mužů a 2,9 % žen. "Míra nezaměstnanosti mužů již několik měsíců neklesá, ve srovnání s předchozím rokem je o půl procentního bodu nižší. Je otázkou, jestli bylo dosaženo dna, to ukážou až další měsíce," řekl Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Čeští statistici používají pro výpočet míry nezaměstnanosti skupinu 15-64letých, Eurostat pak zařazuje do statistik lidi v rozmezí od 15 do 74 let, ale i tak v Česku bylo bez práce jen 2,4 % lidí v této skupině.

Ohroženou skupinou na trzích práce jsou podle Eurostatu hlavně mladí lidé do 25 let. V červnu bylo bez práce v Evropě 3,415 milionu mladých. Ve srovnání s rokem 2017 to ale bylo o 386 tisíc lidí méně. Bez práce bylo 15,2 % mladých Evropanů.

Nejlépe se zaměstnávat mladé daří na Maltě (nezaměstnanost ve skupině 15-25 let činila 5,5 %), v Německu (6,2 % nezaměstnaných) a v Nizozemsku (7,2 % nezaměstnaných). Naopak nejhůře na tom byli mladí Řekové, z nichž v dubnu nemělo práci 42,3 %, následovali Španělé (34,1 %) a Italové (32,6 %).

