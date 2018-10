Chřipková sezóna: Jak předcházet nemoci a pomůže očkování?

Období ucpaných nosů, kašle a horeček moc lidí v oblibě nemá. Nemůžeme dělat několik dní to, co nás baví a také nás to omezuje v práci, ve škole. Někteří lidé zůstanou doma a chřipku vyleží, ostatní se jí snaží přechodit. Chřipka se však podle pražské hygienické stanice stává velmi závažným onemocněním, které by lidé neměli podcenit. Jak bychom se správně měli připravit na chřipkovou sezónu a jak tomuto onemocnění předejít?