Dáda se uzavřela před světem! Všichni ji opustili, nebere telefon

Nový rok začal pro herečku a zpěvačku Dádu Patrasovou smutně. Poté, co na konci minulého roku bourala opilá, je nyní na všechny strasti sama. Všichni blízcí odjeli a s nikým nemluví ani telefonem.

Dáda zůstala na svoje starosti s bouračkou samotná - za řízení pod vlivem by mohla skončit dokonce za mřížemi! Manžel Felix Slováček odjel na dovolenou do Rakouska. Podle informací Blesku nemá na svou matku čas ani syn Felix, dceři Anně nebere telefon a dokonce její opora, italský přítel Vito, musel zpět do své domoviny, aby se postaral o nemocného otce.

Dádini fanoušci jí přes sociální sítě vyjadřují podporu. Někteří se na herečku snaží i apelovat, aby omezila své pití. "Milá Dádo, znám Vás samozřejmě jen z televize, to jsem byla ještě dítě. Já bych Vám moc přála, ať to všechno dobře dopadne, ale tuším, že něco u Vás není v pořádku a prosím Vás moc, pokud možno, nechte si pomoct! Myslím ale profesionálně! Vaše zdraví je důležité a nikdo jiný!" nabádala Dádu přes Instagram jedna z jejích podporovatelek.



Někteří lidé ale v herečku ztratili důvěru. "Už ji nebudu dávat dětem za vzor,“ řekla pro Blesk jedna z maminek, která jako vánoční dárek zakoupila vstupenky na Sněhovou královnu. Ve hře má Dáda hlavní roli. "Měli jsme ji rádi, moc nás zklamala,“ potvrdila manželská dvojice.