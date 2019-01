Denisa z MasterChefa odmítla chemoterapii. Řekla, jak na tom je!

Oblíbená kuchařská show MasterChef se vrátila na televizní obrazovky. Vždy po odvysílání dílu v televizi se můžete na webu Nova Plus těšit na zbrusu novou epizodu pořadu Jak to vidí MasterChef s moderátorkou Patricií Solaříkovou.

Do té úplně první si pozvala Denisu a Šárku. Především osud Denisy asi nenechal nikoho chladným. Mladá žena totiž už několik let bojuje s rakovinou. Diagnostikovali jí nádor na mozku a musela podstoupit už čtyři operace.

Chemoterapii ale odmítla a rozhodla se, že si pomůže zdravým životním style. A ono to funguje! "Já jsem všechno odmítla a rozhodla jsem se, že budu jíst zdravě - že vynechám cukr a maso. Dřív jsem strašně milovala hovězí steaky. Když to v létě vidím, tak slintám, ale jsem silná. Stejně tak jsem sekla s dorty a se sladkým. Když je vám smrt v patách, člověk udělá maximum, aby se z toho dostal. Mám daleko víc energie, tři roky to držím a tři roky nejsem nemocná," pochlubila se.

Soutěžící toho ale prozradily mnohem víc! Který je jejich nejoblíbenější porotce? Co si myslí o svých soupeřích? A jaké plány mají do budoucna? Podívejte se na celý díl pořadu Jak to vidí MasterChef.

