Do Ulice vstupuje sestra Peška: Prozradila, proč se přestali vídat!

Marie Vránová (Jitka Smutná) se po letech rozhodla navštívit svého bratra Vlastu Peška, se kterým se v minulosti nepohodla a přestala vídat. Důvodem je i vážná nemoc, kterou Marie trpí.

"Ona je o hodně mladší, míval ji občas na starosti, jako malá ho hodně zbožňovala, ale v pubertálním věku se stalo něco, co zásadně poškodilo jejich vztah. Zřejmě i v následujících letech se odehrálo něco dalšího, takže se nestýkali. Pro mě je to velmi zvláštní, protože já mám bráchy tři a stýkáme se úplně bez problémů," přiznala představitelka Marie Jitka Smutná. Jí samotné už scénáristé prozradili, o jakou křivdu z minulosti se jedná, prozradit ji ale nechtěla.

Z Jihlavy do Prahy spolu s ní přijíždí i její dcera Blanka Voláková (Linda Rybová). "Zamíchá životem rodině Pešků a také Evženovi, se kterým si strašně nesednou. Blanka ještě přichází s tím, že se rozvádí a má takové složité pohnuté období. Myslím, že obecně muže nesnáší a je trošku protivná. Není to její povahový rys, ale souvisí to s tím, co zrovna prožívá a s čím se vyrovnává. A do toho se tam zamíchá Evžen, což je muž," popsala Rybová.

Přiznala, že pro ni bývají začátky hodně těžké, a stejné to měla také v Ulici. "Než si zvyknu na tu novou postavu a nové prostředí, tak bývám nervózní, bojím se a stydím. Teď už jsem se trošku orazila," svěřila se herečka.

