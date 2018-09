Drsná hádka u osmi očí: Všechny vás nenávidím, křičela Kristýna

V dnešní premiérové Výměně manželek uvidíme rodinu z Kostelce u Jihlavy, kterou tvoří Kristýna (23), Filip (21), syn Pepa (4) a dcera Jolanka (5). Na druhé straně se seznámíme s Andreou (34), Lukášem (33), Lukášem (10), Dominikem (8) a Alexem (1,4), kteří žijí v Ostravě.

V tomto díle Výměny manželek se bude především řešit neuvěřitelný nepořádek v bytě rodiny z Kostelce u Jihlavy. To co ale přijde během osmi očí, bude ještě horší.

Kristýna při konfrontaci nevybíravým způsobem urazí Andreu kvůli barvě pleti. Při bouřlivé hádce budou padat vulgární výrazy a křik bude slyšet po celé restauraci.

Jak to celé dopadne? Na to se podívejte ve Výměně manželek ve 20:20 na Nově! Předchozí díl si můžete zdarma pustit na Nova Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.