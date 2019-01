Drsné nařčení Marušky z Výměny: Dušan mě šmíroval ve sprše!

Ve středu večer jste mohli sledovat premiérový díl reality show Výměna manželek. Marie se dostala do rodiny, kde se podle svých slov od rána do večera nezastavila. Jak na natáčení vzpomíná a jak dnes žije?

Ve středeční Výměně manželek jste viděli rodinu z Libochovic, kterou tvoří Marie (34), Marian (31), Martin (9) a Maruška (6). Na druhé straně jste se seznámili s Petrou (43), Dušanem (38) a Laurou (13), kteří žijí v obci Velká.

Marie na Výměnu moc hezké vzpomínky nemá. "Co jsem tam zažila, byla hrůza, katastrofa. Manžel to tady měl poklidné. Já jsem se od rána do večera nezastavila, furt jsem uklízela. Nejhorší bylo, že jsem na to byla sama, ta dcera mi skoro vůbec nepomáhala," postěžovala si.

Na druhou stranu jim prý Výměna zachránila vztah. "Všechno se u nás zlepšilo, vzali jsme se, fungujeme jako normální rodina. Na svatební cestu jeli i s dětmi do liberecké zoo," pochlubil se Marian. To ale není jediná změna, ke které v rodině došlo. Přestěhovali se do nového domu se zahradou, pořídili si psa a Marian začal chovat papoušky.

I když Marian před natáčením svou partnerku kritizoval, dnes je prý všechno jinak. "S jinou ženskou bych to nedal. Jsem rád, že manželku mám, a miluju ji i obě vyženěné děti. Dal bych za ně ruce do ohně," řekl. V domácnosti prý Marie funguje o sto procent lépe a zlepšily se také její kuchařské schopnosti. Chystá se dokonce do autoškoly. A do budoucna manželé plánují, že by si pořídili miminko.

Také Marii Výměna otevřela oči: "Uvědomila jsem si spoustu věcí. Třeba že děti bych od sebe nikdy neodhodila, ani manžela. Těch deset dní jsem tam měla co dělat," vzpomínala. Dušan byl podle Marie ze začátku v pohodě. "Když začal vybouchávat, bála jsem se ho a stranila jsem se ho," řekla. Pak se situace ještě zhoršila, Marie totiž tvrdí, že ji přes klíčovou dírku šmíroval, když se sprchovala.

Petru potom manželé nařkli z toho, že před národem zatajila druhé dítě. Sama Marie prý musela synovi, kterého před kamerami schovali, nosit jídlo. "Měla by ses jako maminka stydět," vzkázali jí. Marian na Petru nevzpomíná úplně ve zlém, má ale jednu zásadní výtku: "Bez vína nedala ani ránu. Myslím si, že má s alkoholem problém," řekl.

Když se v televizi objevily ukázky na Výměnu manželek, Marie to neunesla a zhroutila se. Jeden den dokonce musela strávit v nemocnici. Lékař jí napsal prášky na uklidnění a doporučil jí, aby se na pořad v televizi raději nedívala.

S psychickým stavem Marii příliš nepomáhá ani její rodina, která ji prakticky zavrhla. Rodina Mariana je naštěstí připravena jim se vším pomoct. "Totálně ji odpálili kvůli volovině. Její mamince změnili číslo, abychom se jí nemohli dovolat," popsal Marian. Tchyni dokonce nabízeli, aby se k nim přestěhovala, ta ale úplně přestala komunikovat.

