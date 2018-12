Vídeň zradila Česko. Dvojí kvalita potravin v EU bude dál bez trestu

Dvojí kvalita potravin v zemích Evropské unie zůstane dál realitou. Novou směrnici, která by rozdílům v jakosti zamezila, shodila ze stolu současná předsedající země Rady Evropské unie, Rakousko. Směrnice o nekalých obchodních praktikách měla zakázat prodej potravin v různých evropských zemích pod stejnou značkou, avšak s výrazně odlišným složením. Firmám by pak hrozily vysoké pokuty.

Pizza, čaj, šunka, jogurt, sladkosti, ale i drogerie. Každý ví, že jinou kvalitu najdeme v Česku a jinou třeba v Německu. Výrobek by měl vypadat stejně a ať ho koupíte v jakékoliv zemi Evropské unie a měl by mít i stejné složení.



Rakousko však tento bod jednoduše vypustilo z připravené Nové dohody pro spotřebitele. Dělení Evropanů na spotřebitele první a druhé kategorie se tak opět nejspíš nebude trestat sankcemi, jak se původně zamýšlelo. Přitom směrnice měla být schválena před volbami do Evropského parlamentu na jaře příštího roku.



“Mám velký problém s rakouským přístupem, je třeba, aby dvojí kvalita potravin byla postihnutelná soudním rozhodnutím, dvojí kvalita potravin je zakázané, nekalé, je to takzvaná nekalá praktika,“ řekl europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).



“My s tím zásadně nesouhlasíme a máme s tím problém, právě proto jsme to na pondělní radě ministrů tento týden zásadně odmítli,“ prohlásil ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Rozhořčené je i Slovensko. Nová směrnice o nekalých obchodních praktikách měla zakázat prodej potravin pod stejnou značkou, avšak s výrazně odlišným složením.



Firmě, které to poruší, měla hrozit sankce až do výše čtyř procent jejího ročního obratu, kterého dosáhla v každé z dotčených zemí. “Oni mají předsednictví, které končí tento rok a je to jejich představa. Většina státu samozřejmě je pro to, abychom neměli dvojitou kvalitu potravin. Myslím, že to prosadíme z nějakého delšího horizontu,“ komentoval premiér Andrej Babiš (ANO).



“Myslím, že bychom v tom tlaku měli pokračovat, počkáme si na nějaké komplexnější zdůvodnění rakouské strany,“ sdělil poslanec Radek Holomčík (Piráti). O návrhu se v Bruselu bude přesto dál jednat, vyjádřit se k němu budou moci všechny členské státy.