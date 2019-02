Hádka o parkování, kvůli malému rozestupu došlo na judo. VIDEO

Prali se prý kvůli deseti centimetrům. Na takovou vzdálenost totiž jeden od druhého podle svědků zaparkoval. "To bylo relativně rychlý, on vyběhl ven, pustili se do sebe, během tří vteřin byli na zemi," popsal rvačku jeden ze svědků.

Bylo páteční odpoledne a zákazníci čerpací stanice v Poděbradské ulici dostali jako bonus k nadcházejícímu víkendu zadarmo lekci juda. Žádné pěsti, jen chvaty a hmaty, a to na asfaltu přímo u stojanů.

"Tohle jsem tu ještě nezažil," říká svědek. Kdo provokoval a kdo bitku začal, teď rozplétá policie.

"Tímto jednáním se zabýváme pro podezření z trestného činu výtržnictví," potvrdila policejní mluvčí Eva Maturová. Bez zranění se ale tohle válení nakonec neobešlo. Jeden z mužů si stěžoval na bolest nohy.

"Muži jsme dolní končetinu zafixovali do vakuové matrace a s pravděpodobnou zlomeninou holenní kosti jsme ho transportovali do krajské nemocnice Pardubice," prozradil mluvčí ZZS Pardubického kraje Aleš Malý.

Druhý z mužů stál opodál a zdál se být v pohodě. "Míra zavinění je předmětem šetření," dodala policejní mluvčí.

Banálnější příčinu konfliktu, tedy deseticentimetrový rozestup mezi auty, pardubičtí policisté snad ještě dosud nevyšetřovali.