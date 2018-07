Holčičku (8) znásilnil v Ostravě muž. Ve dne na rušné ulici

K ohavnému činu mělo dojít kolem čtvrté hodiny v rušné ulici nedaleko ostravského pivovaru. Policie po muži vyhlásila pátrání. "Poškozenou je nezletilá dívka,“ uvedla k případu mluvčí policie Soňa Štětínská.

Kriminalisté prověřují veškeré informace a souvislosti. Od nedělního odpoledne policie prohledává místo činu, případ převzala krajská kriminálka. "Vzhledem k věku se jedná o zvlášť zranitelnou oběť, nelze proto být v této věci konkrétnější,“ uvedla mluvčí policie Moravskoslezského kraje Soňa Štětínská.

Skutečnost, že se čin stal, se mezi obyvateli Ostravy poměrně brzy rozkřikla a lidé to ihned začali řešit na sociálních sítích. Jeden z diskutujících uživatelů uvedl, že by pachatel měl mít tmavé vlasy a vousy. Věk odhadl na pětadvacet až třicet let.