Jak udržet své finance zdravé?

Zamávejte nevýhodným půjčkám



Špatně nastavené a příliš vysoké splátky jsou jednou z hlavních příčin finančních problémů celé řady lidí. Pokud jste i vy obětí nevýhodných podmínek, neztrácejte naději. Existuje hned několik způsobů, jak ulehčit vašemu rozpočtu. Nebankovní půjčky s vyšší úrokovou sazbou můžete například refinancovat, případně je zkuste doplatit.



Máte-li pravidelný a stálý příjem, skutečně je lepší v některých případech půjčit si peníze na to, abyste se s dřívější půjčkou mohli nadobro rozloučit. Stále budete dlužit, ale nově nastavené podmínky vám umožní vyhnout se dalším finančním komplikacím a úrokům z prodlení. Zmíněné refinancování vám ostatně také může přinést sympatičtější splátkový kalendář odpovídající vašim možnostem.



Spoření se státní podporou



Je velká škoda nechávat volné finanční prostředky jen tak ležet, když si je můžete u některé z prověřených finančních institucí výhodně a bezpečně spořit. Dokonce i nižší pravidelný vklad vás po letech spoření velmi mile překvapí. Nikdy nevíte, kdy se vám uložené peníze budou na něco hodit.



Mezi jeden z nejoblíbenějších finančních produktů v České republice právem patří stavební spoření. Jeho hlavní výhodou je státní podpora ve výši až 2 tisíce korun ročně, na kterou má nárok každý, kdo za daný rok na účet stavebka vloží alespoň 20 tisíc korun. U stavebního spoření si vždy předem srovnejte poplatek za vedení a sjednání.



Pojištění pro klid duše



Zdraví je to nejcennější, co v životě máte. Nelze ho považovat za samozřejmost, a proto se vyplatí pojistit pro případ, že vám zdravotní stav neumožní dále pracovat a vydělávat peníze. Dobře vybrané životní pojištění funguje jako skvělá pojistka, která vás dokáže zabezpečit na dostatečně dlouhou dobu. Někteří zaměstnavatelé dokonce jako bonus k základní mzdě nabízí právě příspěvek na životní pojištění.



Jak si životní pojištění vybrat? Základem je garance vysokého plnění a srozumitelné podmínky. I když je to někdy složité, při nastavení životka myslete na to, jaká rizika jsou pro vás nejpravděpodobnější. Roli hraje v první řadě vaše zaměstnání a životní styl. Zjednodušeně platí, že čím více rizik pojištění kryje, tím lépe.



Finance opět ve formě



Receptem na zdravé finance je výběr kvalitních finančních produktů, prevence a v neposlední řadě také sebekontrola. Myslete na budoucnost, vždy si srovnejte všechny nabídky a začínající finanční potíže nepřehlížejte. Naopak! Je-li to možné, vše řešte nejlépe ihned. Uvidíte, že tento přístup se vám vyplatí.