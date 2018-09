Jan Révai ovládl třetí díl Tváře. Líbil se vám nejvíc? VÝSLEDKY

První vystoupil Vojtěch Drahokoupil jako Steven Tyler v doprovodu účastníků minulých řad show Davidem Krausem a Janem Kopečným. Trio zazpívalo píseň Walk This Way od Steven Tyler & RUN-DMC a postaralo se o pořádný rockový nářez.

Herečka Michaela Badinková zazpívala píseň There Must Be An Angel od Eurythmics a proměnila se v pohádkovou vílu.

Poté vystoupil Jan Révai jako Jason Derulo s písní If I’m Lucky Part 2, který porotu okouzlil nejen dokonalou proměnou, zpěvem, ale i taneční částí, ve které ukázal, že je výborný tanečník.

Jitka Schneiderová byla z volby své písně Žal se odkládá od Jiřího Korna nadšená a na vystoupení se těšila. Všechny opět svým vystoupením okouzlila.

Robert Jašków vystoupil jako skupina O-Zone s písní Dragostea Din Tei. Jelikož skupinu tvořili tři členové, s vystoupením Jaskowi pomohl Ondřej Sokol a Aleš Háma. Podáním O-Zone všechny velmi pobavili a vytvořili úžasnou show.

Eva Burešová zazářila jako Renée Zellweger s písní Roxie z muzikálu Chicago. Zpěvačku Pink představila Tereza Mašková s písní Sober. Jako poslední vystoupil Patrik Děrgel jako Marlene Dietrich s písní Johnny.

Celkové pořadí 3. dílu

Jan Révai - 51

Eva Burešová - 31

Michaela Badinková - 21

Jitka Schneiderová - 21

Tereza Mašková - 19

Robert Jašków - 15

Vojtěch Drahokoupil - 14

Patrik Děrgel - 12

Anketa Které vystoupení 3. dílu se vám líbilo nejvíce? Vojtěch Drahokoupil 6 4 hlasy Michaela Badinková 2 2 hlasy Jan Révai 24 20 hlasů Jitka Schneiderová 1 1 hlas Robert Jašków 16 13 hlasů Eva Burešová 12 10 hlasů Tereza Mašková 34 28 hlasů Patrik Děrgel 5 4 hlasy Hlasovalo 82 lidí.

Vystoupení v příštím díle

Patrik Děrgel - David Bowie a Mick Jagger

Vojtěch Drahokoupil – Ciara

Robert Jašków – Richard Miller

Tereza Mašková – Celine Dion

Jitka Schneiderová – Keala Settle

Michaela Badinková – Rick Astley

Eva Burešová – Iron Maiden

Jan Révai – Shirley bassey









I příště se můžete těšit na skvělá vystoupení! Show Tvoje tvář má známý hlas sledujte vždy v sobotu od 20:20 na Nově. Pokud jste nestihli poslední díl, najdete ho na NovaPlus. Všechny epizody budou ke zhlédnutí na VOYO.