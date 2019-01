Jste neplodný, řekli otci tří synů. Jeden mu poslal drsný vzkaz

Pětapadesátiletý Richar Mason nikdy nepochyboval, že děti, které vychovává, jsou jeho. Šok přišel před dvěma lety, kdy mu lékaři diagnostikovali cystickou fibrózu a řekli mu, že je neplodný. Teprve teď se se zradou svěřil veřejnosti.

V britském pořadu Good Morning Britain se rozplakal a vyzval syny, kteří s ním už několik let nemluví, aby se mu ozvali. Podle něj ztratili kontakt kvůli rozporům, které měl s jejich matkou. Na té vysoudil 250 tisíc liber, v přepočtu asi sedm milionů korun.

Jeden z jeho synů po letech prolomil mlčení a prozradil, že to není úplně tak, jak jejich otec tvrdí. Vztahy prý byly na bodu mrazu ještě předtím, než k šokujícímu odhalení došlo. "Zjištění, že není můj biologický otec, mě vůbec neranilo, mým tátou nebyl už několik předchozích let. Nic jsem necítil. Mámy jsem se nezeptal, kdo je můj pravý táta, i když jsem přesvědčen, že by mi to řekla," popsal 19letý Joel Mason pro Mail Online.

Richarda popsal jako manipulativního člověka, který potřebuje být středem pozornosti. Zároveň nechápe, proč je Richard tak posedlý tím zjistit, kdo je jejich biologický otec, když oni sami to vědět nechtějí. A proč s kauzou vyšel na veřejnost až po dvou letech od chvíle, kdy to zjistil. "On není typ člověka, se kterým byste chtěli trávit čas. Že je manipualtivní, jsem si začal všímat už ve svých patnácti," dodal.