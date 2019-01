"Jste neplodný," uslyšel otec tří synů. Teď se s jejich matkou soudí

Richard Mason po celý život ani jedinkrát nezapochyboval, že by nebyl otec svých tří synů. Až do dne, kdy mu byla diagnostikována cystická fibróza, dědičné onemocnění způsobené mutací genu. Až 98 % mužů trpících touto vrozenou nemocí bývá neplodných. Nyní chce po své, teď úž bývalé manželce 250 000 liber za to, že jej několik dlouhých let nemilosrdně oklamávala.

Když bylo otci tří téměř dospělých synů Richardu Masonovi něco málo přes padesát, diagnostikovali mu lékaři zákeřné onemocnění cystickou fibrózu. Verdiktu lékařů se Richard nejprve bránil. Když mu lékař sdělil, že ani jeden z mužů, kteří se u něj na klinice s cystickou fibrózou léčili, nikdy neměl vlastní děti, Richard jej obvinil, že musel chybně stanovit diagnózu. Naneštěstí se lékař nemýlil. Muži tak okamžitě došlo, že tři synové, o kterých si až dodnes myslel, že je jejich otcem, nejsou jeho.

"Můj život je v troskách," vyjádřil se Mason krátce po zjištění. Testy DNA potvrdily, že Richard Mason nemá žádnou genetickou vazbu ani na jednoho ze svých synů. Otec třiadvacetiletého prvorozeného syna a devatenáctiletých dvojčat je tak úplně někdo jiný. Manželka Kate se následně přiznala, že Richarda během trvání jejich manželství podváděla na služebních cestách, na které občas jezdila.

Kromě šokujícího zjištění, že děti, které léta s láskou vychovával, vydělával na ně a snažil se jim dopřát vše, co bylo v jeho silách, nejsou jeho, se také začal strachovat o to, co bude dál s jeho zdravím. "Když mi lékaři sdělili, že trpím tímto onemocněním, zděsil jsem se. Na cystickou fibrózu zemřela moje starší sestra."

Richard Mason by však i přes to všechno chtěl nadále být součástí života svých dětí. "Občas zahlédnu na facebooku, jakým směrem se ubírají životy mých synů. Ten nejstarší právě odpromoval. Já jsem ale nebyl pozvaný," vypráví Richard. "A když vidím, jak se mí vrstevníci chlubí vnoučaty, říkám si – tohle já nikdy nepoznám."

"Už se ztrácím v tom, co je skutečné a co není," vypráví zlomeně. "Najednou jsem zjistil, že jsem v podstatě bezdětný," vypráví pětapadesátiletý podnikatel svůj mrazivý příběh. Tři chlapce však podle svých slov miloval a stále miluje. Se svou ženou se teď rozhodl soudit. Požaduje po ní 250 tisíc liber, což je v přepočtu nějakých 7 milionů korun za to, že jej přiměla žít celý život ve lži. "Nejsem otcem. A nikdy nebudu. Nejsem schopen mít vlastní děti," uzavírá Mason svůj smutný příběh.