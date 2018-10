Když ani dražší hypotéka nepřekazí sen o bydlení

Zdroj: oficiální zdroj

Jednou z možností, jak situaci řešit, je obrátit se s prosbou o pomoc na rodiče či jiné příbuzné. Určitě ale není třeba je hned strašit představou, že se budou muset vydat ze všech svých úspor. Pokud vám totiž nemohou nebo nechtějí půjčovat přímo peníze, mohou vám v získání hypotéky pomoci i jinak, totiž zaručit se další nemovitostí. Tím zvednou zástavní hodnotu nemovitosti a banka vám poté může půjčit více peněz. „Až část úvěru splatíte, můžete druhou nemovitost ze zástavy vyvázat. Není tedy potřeba ručit domem rodičů po celou dobu splácení hypotéky . Vždy ale musí platit, že nemovitost, která v zástavě zůstane, má hodnotu aspoň 80 % vaší hypotéky,“ říká Radka Černá ze Sberbank a dodává: „Díky tomu vám můžeme ve Sberbank půjčit nad rámec hypotéky až 500 000 na zařízení či úpravu bytu.“Mějte však na paměti, že přidáním další nemovitosti do zástavy vyřešíte pouze problém s požadovanými 20 % vlastních financí. Nemáte-li dostatečně vysoký čistý měsíční příjem, na úvěr nedosáhnete ani s vyšší zástavní hodnotou.Další možností může být kombinace hypotéky se státní půjčkou . Mladým lidem do 36 let stát totiž nově půjčuje až 1,2 milionu na pořízení bytu a až 2 miliony na stavbu či koupi domu. Spojení hypotéky s jiným typem úvěru vám také umožní dosáhnout na dražší nemovitost. Stejně jako to předchozí, i toto řešení má ale svá omezení. Jednou z podmínek Státního fondu rozvoje bydlení, který tyto půjčky mladým lidem nabízí, je totiž ručení danou nemovitostí na prvním místě. Jste-li rozhodnuti, že chcete žádat o státní půjčku, je třeba jednat. Finance v programu sice zatím nejsou vyčerpané, jejich objem je však omezen.Rčení, které má svůj zásadní význam také v otázce zřizování hypotéky. Žádáte-li totiž o hypotéku s partnerem či partnerkou, vaše úspory a příjmy se sčítají a vy také rázem získáváte širší možnosti. Na to, abyste si vzali hypotéku, dokonce nemusíte být manželé, stačí spolu sdílet společnou domácnost, což v případě koupi bytu pravděpodobně budete. Vlastníky bytu se pak stáváte oba. Dokonce je možné upravit výši podílu podle vaší dohody.Skvělou alternativou vlastního bytu může být i takzvané družstevní bydlení , které je v podstatě kombinací vlastnického a nájemního bydlení. Tato forma se opět začíná rozmáhat a pro mnoho lidí to nyní může být vhodná varianta na cestě za vlastním bydlením. Na pořízení bytu stačí 25–30 % jeho celkové ceny a zbytek ceny se platí stejně vysokými měsíčními splátkami. Družstevní bydlení navíc už dávno není spojováno se starými, nemoderními bytovkami. Díky zajímavým developerským projektům získává tato forma soužití úplně nový rozměr.Pokud pro vás žádná z výše zmíněných možností nepřichází v úvahu, zkuste si sami zhodnotit, jak moc je pro vás vaše vlastní bydlení důležité, a to i za cenu, že trochu slevíte ze svých nároků. Pokud jste při výběru vlastní nemovitosti ochotni trochu přimhouřit oko, je tu totiž stále několik možností, jak si ji pořídit i navzdory tomu, že nemáte tolik naspořeno nebo vaše příjmy nejsou dost vysoké. Tady je pár pravidel, kterými byste se měli v takovém případě řídit:1. Vyberte si pro začátek menší byt.2. Místo bytu v cihlové zástavbě volte raději panelák.3. Místo bytu přímo v Praze hledejte ve Středočeském kraji.4. Kupte si chatu nebo chalupu a postupně ji přestavte na dům k celoročnímu bydlení.