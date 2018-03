Smrt tří dětí při požáru šokovala celou vesnici. Lidé plánují sbírku

Starosta Oleksovic Zdeněk Koukal je nad tragickým požárem v šoku. Rodina se do obce přistěhovala před dvěma lety: "Moc jsem je neznal. Neměli tady ani trvalé bydliště... Ale rozhodně je nenecháme ve štychu," popsal TN.cz. Okamžitě se spojil s místní charitou, která už plánuje účet pro rodinu, na kterém bude možné pozůstalé podpořit.

reklama

Koukal naplánoval ještě na pondělí večer schůzi, na které bude se zastupiteli města řešit, jak by bylo ještě možné rodinu podpořit. V domě žila mladá maminka dětí, jejich babička s přítelem a prababička, která byla upoutaná na lůžko.

"Čtyři dospělé jsme rozvezli do zdravotnických zařízení. Zasahovala tam i letecká záchranná služba. Ženu staršího věku jsme přepravili vrtulníkem na urgentní příjem do Brna. Další tři dospělé jsme vezli do znojemské nemocnice," uvedla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.



Obec připravila pro pozůstalé náhradní ubytování na ubytovně ve vedlejší vesnici. "Nevíme, kdy je propustí z nemocnice, ale bez střechy nad hlavou nebudou," potvrdil starosta, který už zařídil pro rodinu i finanční částku do začátku.



Rodina měla domek, který byl ve špatném stavu, v pronájmu. Majitel, který ho za symbolickou částku pronajímal, neměl nemovitost pojištěnou a netušil, že se k babičce, která si dům pronajala, přistěhovalo tolik lidí. S rodinou však velmi soucítí, o tragédii se dozvěděl ze zpráv.

Podle jeho slov neměla rodina se sousedy problémy a vycházeli si vstříc.