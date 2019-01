Marie z Výměny trávila v koupelně 15 vteřin! Z jejího jídla měli průjem

Ve středu večer jste mohli sledovat první díl nové série reality show Výměna manželek. Temperamentní Petra se dostala do rodiny, které základní hygienické návyky moc neříkaly. Jak dnes žije a co je u ní nového?

Ve středeční Výměně manželek jste viděli rodinu z Libochovic, kterou tvoří Marie (34), Marian (31), Martin (9) a Maruška (6). Na druhé straně jste se seznámili s Petrou (43), Dušanem (38) a Laurou (13), kteří žijí v obci Velká.

Petra na Výměnu prý vzpomíná docela často a v dobrém. "Hlavně na dětičky, které mi docela schází. Byla to pro mě dobrá zkušenost a šla bych do toho kdykoli znovu. Poznala jsem, jak funguje jiná rodina, jaké má zázemí, vztahy a zjistila jsem, že co je u nás doma, je v pohodě," svěřila se.

Také její manžel Dušan nemá na natáčení negativní vzpomínky. "Byla to zkušenost pozitivní. Zjistil jsem, že manželku mi nikdo nenahradí," řekl. A potvrdila to také dcera Laura: "Mamku bych nevyměnila za nic."

Výměna prý jejich očekávání splnila, manžel doma začal víc pomáhat a rozdělili si domácí práce mezi sebe. "Nemůžu říct, s čím vším mi pomáhá, protože by se mu kamarádi vysmáli. Ale převlíká dokonce i ložní prádlo. Motá se hodně v kuchyni, o víkendech vaří a nechá mě dělat si ruční práce," pochválila Petra manžela.

Nejhorším okamžikem pro ni v druhé rodině bylo, když se dozvěděla, že chlapeček dostává výprask, když si neudělá úkoly nebo neposlechne. "To mě ranilo, protože mi bylo řečeno, že fyzické tresty nepoužívají," vzpomínala. Vůbec největší problém ale představovala hygiena u dětí. "Neumět se vysprchovat, vyčistit si zuby, umýt si ruce po toaletě, po jídle - to mě šokovalo," přiznala.

To Dušan s dcerou Laurou měli nejhorší zážitky s vařením, oba totiž prý měli po leču, které Maruška dělala, zažívací potíže. "Maruščino vaření byla skutečně katastrofa. Největší strávník u nás byla toaleta. Po vaření ji nenapadlo schovat jídlo do ledničky, takže druhý den to tady pochodovalo po lince. Snažila se uklízet, ale dělala jen to, co bylo v manuálu, nic navíc," popsal Dušan.

Stejně jako její děti ani Maruška si s hygienou velkou hlavu nedělala. "S osobní hygienou měla trochu problém. Večer se šla do koupelny osprchovat, ale ranní hygiena byla strašně rychlá - maximálně 15 vteřin v koupelně a odcházela ven," vzpomínal náhradní manžel. Horší prý u ní ze začátku bylo také mytí rukou po použití toalety. "Potom si asi uvědomila, že je to potřeba, tak začala dělat i tohle," dodal.

Na Mariana Petra příliš v dobré nevzpomíná. "První čtyři dny byly v pohodě, dokázal mi krásně vyprávět o okolí Libochovic. Pak se to ale otočilo, začal se chovat tak, že jsem nevěděla, co od něj mám vlastně očekávat. Někdy byl vzpurný a pak se najednou zklidnil," vysvětlila.

"Maruška byla v pohodě, ale asi bych ji tady už nechtěla. Ze začátku jsem se jí bála, hrozila jsem se toho jejího úsměvu. Byl to pro mě šok, když jsem ji viděla, ale pak už to bylo v pohodě," vzpomínala na náhradní maminku Laura. "Myslím si, že se nerada přizpůsobuje a dělá si věci po svém. Když se víc zaměří na pořádek a bude důslednější, bude to v pohodě," doplnil Dušan.

V kontaktu s druhým párem nejsou, Petra si ale občas píše s Marianovou sestrou, aby zjistila, jak se daří dětem. O kontakt s Marianem nestojí. "Není to člověk, kterého bych si hledala jako kamaráda. O prázdninách jsem si dokonce chtěla vzít děti sem k nám, ale pak jsem si řekla, že se tím nic nevyřeší. Jsou to jejich děti, zůstanou u nich v rodině, tak proč jim motat hlavu," zakončila Petra

