Meghan poruší královskou tradici! Rodit bude na nevšedním místě

Přestože je členkou královské rodiny už více než půl roku, zůstává Meghan svá a zdá se, že do důležitých rozhodnutí si mluvit nenechá. Podle nejnovějších zpráv si postavila hlavu i v případě místa, kde se narodí miminko, které čeká s princem Harrym.

Narozdíl od vévodkyně Kate chce Meghan podle zdroje z blízkosti královské rodiny porodit v nemocnici Frimley Park v Surrey. Miminko by podle Kensingtonského paláce mělo přijít na svět na jaře, spekuluje se o březnovém termínu, píše portál Daily Mirror.

Všechny tři děti Kate a Williama, princ George, princezna Charlotte a princ Louis se přitom narodily v porodnici Svaté Mary v Paddingtonu na západě Londýna. Ve stejné nemocnici rodila dvakrát také princezna Diana, matka Harryho a Williama.

Nemocnice Frimley Park ale dává smysl i z hlediska dostupnosti. Meghan a Harry se totiž ještě před porodem plánují přestěhovat do Frogmore House, který je od ní vzdálen asi 25 kilometrů. Do porodnice Svaté Mary by to bylo 40 kilometrů a navíc přes centrum Londýna.

Pokud by ale Meghanin výběr nemocnice chtěl někdo zpochybnit jako netradiční, může vytáhnout pádný argument. Manželce nejmladšího syna královny Alžběty II. totiž ve Frimley Park při porodu dcery Louise zachránili život.

Připomeňte si narození prince Louise: