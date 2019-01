Meghan promluvila o jménu pro miminko! Bude to holka, či kluk?

Vévodkyně Meghan si znovu nedala pozor a prozradila, jaké jméno by se jí líbilo pro dceru. Zda čeká s princem Harrym holčičku, nebo chlapečka, prý ale netuší. Chtějí se nechat překvapit.

Jakmile se vévodkyně Meghan s manželem princem Harrym objevili na veřejné akci v Birkenheadu, fanoušci je zasypali otázkami na jejich první dítě. Meghan se zřejmě nekontrolovala a prozradila, že je v šestém měsíci těhotenství a miminko by se mělo narodit v dubnu.

V davu tazatelů byla také sedmiletá Meghan Redfordová, která přišla s několika návrhy na jméno pro dítě. "Zeptala jsem se jí, jestli by holčičku pojmenovala Amy. Ona odpověděla: 'To je opravdu hezké jméno, líbí se mi, budeme o tom přemýšlet," citoval malou Meghan portál The Sun.

O jméně pro nejnovějšího královského potomka spekulují také média a sázkové kanceláře. U sázkařů v současnosti vede Victoria, Diana a Alice pro dívku, případně Phillip, Albert nebo Arthur pro chlapce. Všechna tato jména by byla tradiční pro královskou rodinu.

Harry a Meghan ale podle svých slov zatím netuší, zda se jim narodí holčička, nebo chlapeček. Meghan tvrdila, že se nechávají překvapit. Pohlaví miminka tak pravděpodobně vyjde najevo až v dubnu, kdy má údajně vévodkyně termín porodu. Může tak slavit narozeniny s královnou Alžbětou II. - 21. dubna.

Jak těhotná vévodkyně, tak její manžel se snaží dodržovat zdravý životní styl. Zatímco Meghan myslí především na svůj jídelníček a kávu vyměnila za bylinkový čaj, princ Harry přiznal, že se na příchod potomka připravuje pravidelnou meditací.

VIDEO: Vévodkyně Meghan s manželem Harrym navštívili základní katolickou školu sv. Anny v Birkenhead