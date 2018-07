Ministr chce zdražit alkohol! Nelíbí se mu, že Češi pijí jako duhy

Česko se umístilo v Evropské unii na druhém místě ve spotřebě alkoholu. Ročně si koupí průměrný Čech starší 15 let skoro 12 litrů čistého alkoholu. Vyplývá to z dat Organizace pro hospodářsku spolupráci a rozvoj.

Podle Světové zdravotnické organizace by měli Češi v pití alkoholu brzdit. A ministr zdravotnictví nabízí řešení - zdražení alkoholu. Statistiky totiž říkají, že každý den se v Česku napije alkoholu až 600 tisíc lidí.

Víc už v Evropě pijí jen obyvatelé Litvy. To, že v konzumaci alkoholu patříme k evropské špičce, dávají odborníci za vinu hlavně politikům.

"Prostě vláda se tomu dlouho nevěnovala, ministerstvo zdravotnictví spalo mnoho desítek let, nebyla politická odvaha mluvit o něčem jako je cena," míní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Podobně mluví i známý bojovník proti alkoholu Karel Nešpor.

Podle Jindřicha Vobořila se alkohol a cigarety měly zdražit už dávno. Ve srovnání s Evropou je u nás výrazně levněji.

Třeba láhev vína v Česku stojí kolem 94 korun, v Rakousku a Itálii za ni zaplatíte o třetinu více a v Irsku dokonce stejná lahev vyjde v přepočtu na 255 korun. A podobné je to s pivem - zatímco u nás dáme za půllitr v průměru 28 korun, jinde v Evropě musíme sáhnout hlouběji do kapsy, cena se může vyšplhat až na 115 korun.

"Už u tvrdého alkoholu by se ta daň měla zvýšit jako by se měla postupně zvyšovat na tabák. Horší finanční dostupnost u alkoholu je jednou z cest jak konzumaci snížit," má jasno ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Zdražování se ale nelíbí malým výrobcům lihovin. Podle nich se navýšení ceny dotkne hlavně tvrdého alkoholu. "Akorát se zvedá daň a argumentuje se zdravím, ale na druhou stranu je třeba říct, že víno není zatíženo spotřební daní vůbec, pivo je zatíženo na evropské úrovni. Prostě by měl být jeden metr," zlobí se majitel likérky Petr Jenčík.

Ve hře je návrh nové strategie boje proti závislostem do roku 2027. U alkoholu by se mohla zvýšit spotřební daň, daň z přidané hodnoty či garantovaná cena za výkup gramu alkoholu. Největším problémem jsou mladiství, zpřísnit by se měla i reklama na alkohol.