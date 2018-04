Motor u Boeingu nebouchl poprvé. Jsou v ohrožení česká letadla?

Závada, kvůli které muselo v úterý nouzově přistát letadlo ve Filadelfii, se na stejném motoru u Boeingu nestala poprvé. Přesto je podle odborníků výjimečná. A to i proto, že každé letadlo podstupuje pravidelné kontroly. Co se u každého letadla zjišťuje před startem i během jeho provozu a na co všechno se dohlíží?