Napětí po Výměně? Roman s Míšou poslali Petře drsný vzkaz

Ve středu večer jste mohli sledovat další díl oblíbené reality show Výměna manželek. Míša se dostala do rodiny dominantní Petry, která držela rodinou kasu a manžela měla tak trochu pod pantoflem. Míša si stěžovala, že její vztah s manželem je stereotypní, změnilo se to?

Ve středeční premiérové Výměně manželek jste viděli rodinu z Opavy, kterou tvoří Míša (34), Roman (43), syn Dominik (13) a dcera Laura (10). Na druhé straně jste se seznámili s Petrou (39), Františkem (31) a syny Robertem (8) a Štěpánem (4), kteří žijí ve Velešíně.

"Život se moc nezměnil, jen sedíme na novém nábytku, na který jsme si díky Výměně vydělali," pochlubila se Míša. "Jinak pořád chodíme do práce, stereotyp se vrátil," dodala. Do Výměny prý nešli proto, že by řešili nějaký vážný problém, jen jim vadilo, že si děti ničeho neváží. "Vážily si asi tři týdny, pak se to všechno vrátilo," posteskla si.

Dominik je na vrcholu puberty, takže zákaz mobilu, který mu rodiče nastolili, je pro něj hodně drsný. Pravidla jsou jasná - když se alespoň tři čtvrtě hodiny denně učí, může být dvě hodiny na mobilu. Předtím byl na mobilu skoro nonstop. Míša si prý vzala příklad ze svého manžela a snaží se být na děti přísnější. "Zařvu a jsem ráznější," popsala.

Roman s Petrou během společného soužití větší problémy neměl. "Dělala to, co dělá manželka. Jen pořád pila kávu a kouřila. Vadilo mi ale, že nechodila s dětmi ven, protože prý byla strašná vedra," zavzpomínal.

Míša přiznala, co ji v průběhu natáčení dostalo na kolena. "Byli jsme s klukama na koupališti ve Velešíně a oni mi řekli, že zažili nejlepší den v celém životě. Moje děti to berou jako samozřejmost, oni za to byli vděční," řekla.

S druhou rodinou v kontaktu nejsou. František si Míšu sice přidal mezi přátele na facebooku, kvůli dominantní Petře si ji ale prý musel hned smazat. "Ať si paní Petra žije, jak chce, je to její život. Bylo mi ale líto jejího manžela. Myslím si, že se dost nadře a tohle si nezaslouží. Měl by mít v domácnosti větší slovo a bouchnout si do stolu," tvrdí žena.

"Petro, zamysli se nad sebou a dej Frantovi v určitých věcech konečně šanci," vzkázal své náhradní manželce Roman. "Dej mu prostor, když bude mít správnou ženskou, bude i akční,“ dodala Míša.

Roman s Míšou ale byli navštívit jinou rodinu, se kterou se Míša během Výměny spřátelila, oni na oplátku přijeli k nim do Opavy. "Na jaře jsme dokonce pozvaní na svatbu," řekli manželé.

Do Výměny by bez rozmýšlení šli znovu. "Byla to skvělá životní zkušenost, poznala jsem novou rodinu, zkusila jsem si, jestli to ještě zvládnu s malými dětmi, měla jsem skvělého náhradního manžela - Franta byl super,“ vzpomínala Míša.

Nestihli jste středeční díl Výměny manželek v televizi? Pustit si ho můžete zdarma na NOVA Plus, všechny série jsou ke zhlédnutí na VOYO.