Neopouštějte umírající mazlíčky. Tohle cítí podle veterinářů

Chvíle, kdy nám odejde náš milovaný mazlíček, ať už jde o psa, kočku nebo jiné zvíře, je vždy psychicky náročná. Pro některé z nás je zvíře téměř členem rodiny, prožijeme s ním kus života a tak je jasné, že jeho odchod je tak zdrcující událostí, že nejsme schopni být u zákroku přítomni. To je však podle veterinářů obrovská chyba.

Je však takové chování vůči zvířeti správné? Tématu se nedávno dotkla Američanka Jessi Dietrich na svém Twitterovém účtu. „Zeptala jsem se svého veterináře, co je pro něj při jeho práci nejtěžší. A lékař odpověděl, že jednoznačně chvíle, kdy je nucen ze zdravotních nebo jiných důvodů mazlíčky utratit. Rozhodl se odhalit pravdu, jak mazlíčci prožívají své poslední chvíle na tomto světě."



„V posledních chvílích mazlíčci zběsile hledají očima své majitele. Bohužel marně, neboť ti je ponechávají v ordinaci samotné. Ten pohled mi láme srdce,“ svěřuje se veterinář.



Jiný zvěrolékař naopak namítá, že se sestrou dělají vše proto, aby se zvířata při eutanazii cítila co nejlépe a že naopak někdy je nepřítomnost rozrušeného a uplakaného páníčka lepším řešením jak pro zvíře, tak pro lékaře. „Vždy se s nimi snažíme mluvit a uklidňovat je. Nikdy nikoho nenabádám, aby s mazlíčkem zůstával i za cenu, že by to mělo v člověku zanechat traumatický zážitek."



Téma se dočkalo odezvy a i další z veterinářů apelují na páníčky, aby svá zvířata v posledních chvílích neopouštěli, byť je pro ně pohled na jejich odcházení sebevíc devastující.

„Byli jste pro ně středem vesmíru po celý život. Tak je prosím nenechávejte před odchodem z tohoto světa samotné v cizím prostředí a s cizími lidmi. Nezraďte je jenom proto, že je to pro vás těžké. Nebuďte zbabělí.“