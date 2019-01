Vztah za peníze i nevěra. V Ordinaci to bude stát za to!

Mázlovi

Zpátky do Kamenice přijíždí Mázlova dcera Naďa (Petra Bučková), která před deseti lety odletěla do Ameriky budovat kariéru modelky. Ta je ale u konce, závratná nebyla a Naďa se vrací domů s jednou kapsou prázdnou a druhou vysypanou. Mázlovi jsou sice zvyklí žít v početné divoké domácnosti, jenomže Naďa je hurikán a žít s ní není jednoduché.

Čestmír by rád dceru s nulovou představou o vlastní budoucnosti nasměroval, jenomže Naďa je dospělá a mluvit si do života nenechá. Jak se Mázlovi vyrovnají s dalšími rodinnými dramaty? Přijme Naďu Mázlova současná žena Alena? A přijme Naďa ji? A co se stane, až se Naďa, která vždycky měla slabost pro starší muže, setká s charismatickým Rytířem?

Suší

Zdena a David prožijí peklo na zemi, hrůzu, kterou ročně v Česku prožijí tisíce milujících rodičů. Těch, po jejichž dětech je vyhlášeno pátrání. Zdena s Davidem nikdy necítili takový strach o dítě, jaký pocítí právě nyní. Z dětského koutku v nákupním centru se ztratí jejich dcera Hanička.

Začíná obrovské pátrání po zmizelém dítěti. Zoufalé kroky zdrcených rodičů, které vedou slepě k Martynčákovi, střídá beznaděj a strach. Tragédie ukáže semknutí kamenických lékařů, ale poznamenává přátelství s Bělou, která měla Haničku toho osudného dne hlídat. Co se Haničce stalo a podaří se ji zachránit?

Bibi a Marek

Bibi a Marek se snaží o miminko, ale stejně jako každý pátý pár v Česku marně. Jenomže zatímco Bibi se neschopností počít trápí a je rozhodnutá podstoupit umělé oplodnění, Marek cítí, že na dítě ještě není připravený. Ačkoliv se zprvu kvůli Bibi snaží svůj pocit zahnat, jeho upřímnost zvítězí.

Pro Bibi to bude zraňující informace, to ale ještě netuší, že ji Marek podvedl s mladou boxerkou Erikou (Marta Dancingerová). Co se stane, až se Bibi dozví pravdu? Ustojí jejich láska takhle těžkou zkoušku? Dokáže křehká Bibi odpustit Markovi nevěru?

Marika

Marika se ze všech sil snaží vrátit Honzu Sekoru do života. Ten do něj ale chuť nemá, cítí obrovskou zradu Mariky, která mu na konci roku přiznala, že to ona zapříčinila smrt jeho otce. Sekorovi život zachránila, stačí to ale na to, aby jí někdy odpustil? Dokáže Maričina láska utišit bolest v Honzově srdci? Dokáže jejich touha umlčet pochybnosti?

Primariátu kamenické chirurgie se během Honzovy neschopnosti k nelibosti všech ujímá Mára. Za spojence má Charlotte a také lehce manipulovatelného Adama, kterého pustili z vazby. S jeho pomocí se chce zbavit Mariky. A nejen to, ve vlastní prospěch touží po zničení kamenické nemocnice.

Švarcovi

Bobo a Heluš zase spřádají další plány ke zbohatnutí. A zatímco dosud byl jeden šílenější než druhý, tentokrát chce jít Heluš praktičtější cestou. Když totiž zjistí, kolik berou psychologové, rozhodne se vydat na dráhu životní koučky.

Švarc si sice myslí, že se úplně zbláznila, umí si ale dát jedna a jedna dohromady - je to přece teď velký trend, mohl by to být i dobrý byznys a životního kouče dneska může dělat každý. Tak proč ne výřečná a životem ošlehaná Heluš? Nebyli by to ale Švarcovi, kdyby se jejich pikle neotočily proti nim. Dokážou nakonec sami ukoučovat alespoň vlastní život?

Květa a Vilík

Květa s Vilíkem se dostali do svízelné finanční situace. Stejně jako bezmála milion lidí v Česku, i oni se stále hlouběji propadají do dluhové pasti a hrozí jim exekuce. Jejich rodinný rozpočet je stále tenčí, obzvlášť poté, co Vilík kvůli zranění nebude schopen pracovat. Řešení nezáviděníhodné situace se nabízí ve chvíli, kdy bohatý, ale komplikovaný pacient Jošt (Roman Luknár) nabízí Květě spolupráci.

Oblíbil si ji a s její pomocí se snadněji vyrovnává s tím, že ze dne na den skončil na invalidním vozíku. Květa ho má ráda a je jí příjemným rozptýlením a útěkem od rodinných starostí. Jenomže Jošt v Květě vidí víc než ošetřovatelku, líbí se mu a nabízí jí jednoduché řešení její komplikované finanční situace. To by ale znamenalo opustit Vilíka. Je láska silnější než peníze? Vzdá se Květa obětavého Vilíka, aby zabezpečila svoji rodinu? Nebo společně najdou rozumnější řešení oddlužení?