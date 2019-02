Nikdo nic nenahlásil, tvrdí lounská sociálka! Rodinu kontrolovala

Tragická smrt téměř tříletého chlapce, která v sobotu otřásla městem Louny, dál rezonuje mezi místními. I když se podle sociálních sítí a dalších zdrojů zdá, že mnozí o týrání chlapce věděli, odboru sociálních věcí na místním úřadu to nikdo nenahlásil. Chlapec navíc dlouhou dobu neměl ve městě trvalý pobyt - a pozdější změnu jeho matka nenahlásila.

Chlapec sice byl pod dohledem sociálky, ovšem v jiném městě. "Vnímáme to jako velkou lidskou tragédii. Dítě neprocházelo naší evidencí, to znamená nespadalo do evidence orgánů sociálně-právní ochrany Městského úřadu v Lounech. Nemělo tady trvalý pobyt. Kmenová spisová dokumentace je vedená jiným úřadem," vysvětlila redakci TN.cz vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Louny Iva Vildová.



Sociální pracovníci z Loun sice rodinu jednou navštívili, v té době ale bylo ještě všechno v pořádku. "Náš kontakt s rodinou proběhl před několika měsíci na dožádání kmenového úřadu, který dokumentaci vedl," řekla redakci webu TN.cz. Nešlo tedy o kontrolu kvůli podezření od sousedů nebo příbuzných.



Spoustu lidí na sociálních sítích ze smrti chlapce viní kromě jeho matky a jejího přítele i sociální pracovníky. Jenže ti měli nejen kvůli problémům s trvalým bydlištěm a jinou kmenovou evidencí svázané ruce. "Já bych nerada hovořila o nějakém pochybení, protože považuji tuto situaci za velmi tragickou a pochybení bych nehledala na straně úřadů. Práce sociální je velmi složitá a je potřeba se na ní dívat v průběhu vývoje práce a posuzovat to z těchto pohledů," vysvětlila Vildová.



Byli to právě sousedé, kteří tvrdili, že z bytu slyšeli křik, dupot, pláč nebo rány. Známí či místní pak popisovali, jak viděli chlapce v parku zmláceného. Jenže právě sousedé ani rodinní příslušníci se úřadu v Lounech s jakýmkoliv podezření na týrání nebo zanedbání péče o dítě neozvali. "Nezaznamenali jsme žádné oznámení, které by nás vedlo k tomu, že bychom měli v rodině intervenovat a rodinu navštívit," dodala vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ v Lounech.

Hrůzné okolnosti případu už dříve redakci TN.cz potvrdil i jejich známý. "Všechny jsem je znal. Moc jsem se s nimi nevídal, naposledy jsem je viděl dva dny před smrtí chlapečka. Kluk měl modřiny, byl oteklý, ani nemluvil, jen tam tak seděl v kočárku. Zeptal jsem se, co to má být, a on mi v klidu odpověděl, že chlapec spadnul a že si trhá vlasy a škrábe se," napsal muž.

"Nechtěl jsem ani uvěřit tomu, že toho malého andílka bije. Radši jsem uvěřil té lži. Myslel jsem si, že má nějakou psychickou poruchu a že si to vážně dělá sám. Kamarád se baví s matkou chlapečka a zeptal se jí, proč nezakročila. Prý odpověděla, že nešla s malým k doktorovi, protože se bála, že jí dítě seberou. Takže ho radši nechala umlátit," dodal hořce.

Smrt ani ne tříletého chlapečka, který zemřel za tragických okolností v sobotu 16. února, rezonuje celým městem. Na pietním místě před vchodem, kde bydlel s matkou a jejím přítelem, se hromadí svíčky a plyšoví medvídci. Je to právě přítel matky, kterého veřejnost obviňuje ze smrti chlapečka. Jestli šlo právě o něj ale zatím není jisté. Policie v neděli obvinila jednoho muže z těžkého ublížení na zdraví a týrání osoby žijící ve společné domácnosti. Viníkovi hrozí 12 let za mřížemi.