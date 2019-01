Nova slaví obrovský úspěch! Tyhle pořady byly loni naprosté trháky

Hlavní stanice TV Nova dosáhla v uplynulém roce v cílové skupině (CS) 15-54 let v hlavním sledovacím čase (prime time) většího podílu sledovanosti (share) než celá televizní skupina její nejbližší konkurence, a to 25,81 %. Během dne pak byl podíl sledovanosti 22,40 %. Z tematických stanic se za minulý rok nejlépe dařilo stanici Nova Cinema, která měla během dne podíl sledovanosti 6,03 %. Nova 2 zaznamenala ve stejné cílové skupině během dne 2,72% share, Nova Action 2,77% share a Nova Gold 1,39 %.

Skupina TV Nova v cílové skupině 15-54 dosáhla za rok 2018 36,70% share v prime time a 35,30% během dne. V celodenním vysílání dosáhly stanice skupiny TV Nova v cílové skupině 4+ průměrného reache (průměrný počet diváků, kteří alespoň tři minuty kontinuálně sledovali dané stanice) 4,762 milionu diváků denně.

Nejúspěšnější pořady a seriály

V roce 2018 odvysílala naše televize řadu úspěšných pořadů. Diváci se bavili u reality show Robinsonův ostrov (26,33% share v CS 15-54) a zábavné hudební show SuperStar (24,58% share v CS 15-54). V druhé polovině roku se na televizní obrazovky s novou sérií vrátila i fenomenální show Tvoje tvář má známý hlas. Ta dosáhla na 30,89% share v CS 15-54.

Úspěšné programové pilíře doplnily další divácky atraktivní projekty. Jednalo se zejména o reality show Utajený šéf, která v cílové skupině 15-54 ve svém vysílacím čase vévodila televizním obrazovkám. Průměrná sledovanost činila 34,55 % diváků CS 15-54 u televizních obrazovek a každý díl průměrně sledovalo 1,009 milionu diváků v širší cílové skupině 4+.

Mezi divácky úspěšné formáty se zařadily také kriminální seriály Dáma a Král (průměrně 27,70% share v 15-54) a Specialisté (průměrně 23,89% share v 15-54) nebo Co na to Češi s 19,87% podílem na sledovanosti v CS 15-54. Na své si v minulém roce přišli fanoušci reality show. Ti se dočkali jak prémiových dílů pořadu Malé lásky, který zaznamenal 28,81% podíl na sledovanosti v cílové skupině 15-54, tak Mise nový domov (30,28% podíl na sledovanosti v CS 15-54) i nového pořadu O 10 let mladší (27,17% share v 15-54).

V TOP 500 nejsledovanějších pořadů roku 2018 (včetně zpravodajských a sportovních) v cílové skupině 15-54 obsadily pořady skupiny TV Nova dokonce 429 míst. Z těch pravidelných pořadů nejvíce diváků k televizním obrazovkám přitahovaly Televizní noviny, které dosáhly průměrného share 35,31 %.

Dlouhodobě nejsledovanějšími českými seriály současnosti jsou Ordinace v růžové zahradě 2 a Ulice. Premiérové díly Ordinace v růžové zahradě 2 v průměru sledovalo 22,88 % diváků v CS 15-54 u televizních obrazovek. Na Ulici se v minulém roce dívalo ve stejné cílové skupině v průměru 37,68 % diváků a reality show Výměna manželek dosáhla svými premiérovými díly na 27,65% share.